Corea del Sud: popolazione scolastica calerà sotto 5 milioni entro il 2026

- Il numero complessivo degli studenti delle scuole primarie, medie e medie superiori della Corea del Sud calerà sotto il livello di cinque milioni entro i prossimi due anni, secondo le proiezioni pubblicate oggi dall'Istituto di sviluppo dell'istruzione coreano. Il calo della popolazione scolastica riflette il crollo della natalità in Corea del Sud, dove nel 2026 gli studenti potrebbero ammontare in tutto a 4,83 milioni, contro i 5,13 milioni di quest'anno. Il calo proseguirà negli anni successivi, sino a giungere nel 2029 a una popolazione scolastica di 4,275 milioni: un calo di quasi un milione di studenti in appena cinque anni. (segue) (Git)