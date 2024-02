Gaza: 2 ostaggi liberati dalle Forze di difesa israeliane a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi di aver tratto in salvo due ostaggi nel corso di una operazione speciale effettuata la scorsa notte a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. I due ostaggi sono il 60enne Fernando Simon Marman e il 70enne Louis Har, entrambi catturati dall'organizzazione islamista palestinese Hamas durante l'attacco sferrato contro Israele il 7 ottobre scorso. I due uomini sono già stati trasferiti presso un centro medico israeliano, e sarebbero entrambi in buone condizioni. Secondo le Idf, l'operazione che ha portato alla liberazione dei due ostaggi è stata effettuata in collaborazione con l'Agenzia di sicurezza e con la Polizia israeliane. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha commentato la liberazione degli ostaggi con un messaggio su X (Twitter), definendo l'operato delle forze israeliane "impressionante", e aggiungendo di aver assistito alle fasi dell'operazione da un centro di comando assieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ai vertici delle Idf. (Res)