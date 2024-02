Cina: produzione gas naturale aumentata del 5,8 per cento annuo nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad investire in una maggiore sostenibilità ambientale è stato anche il colosso petrolifero Sinopec, che lo scorso giugno ha annunciato la messa in funzione della sua prima fabbrica a idrogeno verde nello Xinjiang. L’impianto ha la capacità di produrre 20 mila tonnellate di idrogeno all’anno ricorrendo all’energia solare. Lo stabilimento sorge nella città di Kuqa ed è stato realizzato con un investimento di 414 milioni di dollari. Sinopec intende inoltre realizzare un gasdotto di 400 chilometri per favorire il trasporto di idrogeno verde dalla Mongolia Interna sino a Pechino. (segue) (Cip)