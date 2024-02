Usa: Austin nuovamente ricoverato in ospedale, funzioni cedute alla vice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa testimonierà davanti alla commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti il 29 febbraio prossimo in merito alla decisione di non comunicare ai vertici dell’amministrazione del presidente Joe Biden la necessità di ricoverarsi per la cura di un cancro all’inizio dell’anno.. Era stato il presidente della commissione, il repubblicano dell’Alaska Mike Rogers, a chiedere il mese scorso che Austin venisse convocato in audizione per rispondere della decisione di non condividere quell’informazione “con il presidente, con il Congresso e con il popolo statunitense”. Lo stesso Rogers ha anche aperto a gennaio un’inchiesta formale sul caso. Austin si era ricoverato presso una struttura sanitaria privata lo scorso primo gennaio a causa di un’infezione legata a un precedente intervento chirurgico, avvenuto a dicembre 2023, per il trattamento di un cancro alla prostata. Per i primi tre giorni in clinica, il capo del Pentagono non aveva avvertito del suo ricovero né la Casa Bianca, né la sua vice Kathleen Hicks. Per oltre un mese, inoltre, Austin non aveva informato del suo cancro né la Casa Bianca, né i vertici del Pentagono (Was)