Usa: portavoce sicurezza nazionale Kirby ottiene nuovi incarico alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, è stato promosso da vice assistente ad assistente per la sicurezza nazionale del presidente Usa Joe Biden, una promozione che fa del funzionario il principale responsabile del coordinamento delle comunicazioni di sicurezza tra diverse agenzia federali. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il nuovo ruolo prevede anche l'assegnazione alle dirette dipendenze di Kirby di un piccolo gruppo di collaboratori separato rispetto all'ufficio stampa del Consiglio. (Was)