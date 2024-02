Kirghizistan: presidente Japarov risponde a Blinken su legge Ong, no a ingerenze Usa in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha invitato gli Stati Uniti a non interferire negli affari interni del suo Paese e a valutare obiettivamente i processi che si svolgono al suo interno. “Siamo a favore di una cooperazione paritaria e siamo pronti a lavorare insieme a tutti i Paesi e i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti. La mia unica richiesta è di non interferire negli affari interni del nostro Paese", ha affermato il presidente in una lettera di risposta al segretario di Stato Usa Antony Blinken, pubblicata dall'addetto stampa del capo dello Stato kirghiso Askat Alagozov. In precedenza, Blinken aveva inviato un messaggio al capo dello Stato del Kirghizistan, in cui esprimeva preoccupazione per la nuova legge sulle organizzazioni non governative (Ong), la cui adozione, secondo il segretario di Stato, influenzerebbe negativamente la società civile del Kirghizistan. Il disegno di legge è attualmente in discussione al parlamento nazionale. (segue) (Res)