Kirghizistan: presidente Japarov risponde a Blinken su legge Ong, no a ingerenze Usa in affari interni (2)

- Japarov ha anche espresso rammarico per il fatto che il segretario di Stato Usa abbia fornito informazioni distorte sulla reale situazione dei diritti umani e delle libertà in Kirghizistan: secondo il presidente, solo un piccolo ma “molto esplicito gruppo” di Ong finanziate da Stati stranieri e i loro singoli rappresentanti "speculano" sulle loro "difficoltà e persecuzioni", che a loro volta "costringono le strutture sponsorizzatrici straniere a seguire il loro esempio, a impegnarsi a spendere molti soldi dei contribuenti statunitensi e europei". Inoltre, queste stesse strutture non governative spesso diffondono "informazioni false e inaffidabili tra la gente, che portano a cause legali intentate dalle vittime o da coloro che sono stati calunniati". "A questo proposito, propongo di condurre un audit sullo sfruttamento delle risorse finanziarie da parte delle organizzazioni non governative e senza scopo di lucro finanziate da organizzazioni governative statunitensi, almeno negli ultimi dieci anni", ha affermato Japarov. (segue) (Res)