Kirghizistan: presidente Japarov risponde a Blinken su legge Ong, no a ingerenze Usa in affari interni (3)

- Inoltre, il presidente ha invitato Blinken a visitare Bishkek per "vedere in prima persona che i diritti umani e le libertà in Kirghizistan sono protetti in modo affidabile dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica del Kirghizistan". Un progetto di legge riguardante le attività delle Ong è attualmente in fase di discussione nel Parlamento kirghiso. Il disegno di legge prevede il riconoscimento dello status di “agente straniero” e l'iscrizione in un apposito registro delle organizzazioni finanziate dall'estero e impegnate in attività politiche. Il disegno di legge prevede, per la creazione di organizzazioni che violano la persona e i diritti dei cittadini, di introdurre la responsabilità penale sotto forma di sanzioni o di reclusione fino a dieci anni. (Res)