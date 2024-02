Qatar: caso Dahra Global, graziati e rilasciati i cittadini indiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Qatar hanno graziato e rilasciato otto cittadini indiani accusati di spionaggio a favore di Israele, che erano stati condannati a morte da un tribunale del Paese lo scorso anno. Lo ha riferito il ministero degli Esteri indiano tramite una nota sul proprio sito web, precisando che sette tra i cittadini indiani rilasciati sono tornati in patria stamattina. “Il governo indiano accoglie con favore il rilascio di otto cittadini indiani impiegati da Dahra Global che erano detenuti in Qatar. Sette su otto di loro sono tornati in India. Apprezziamo molto la decisione dell'emiro dello Stato del Qatar di garantire il rilascio e il ritorno a casa di questi concittadini", afferma la nota del ministero. Secondo l'emittente televisiva "Ndtv", sette degli otto indiani rilasciati sono atterrati a Nuova Delhi stamattina presto, dopo 18 mesi di prigionia in Qatar. “Siamo molto felici di essere tornati sani e salvi in India. Naturalmente, vorremmo ringraziare il primo ministro (indiano, Narendra) Modi, poiché tutto questo è stato possibile solo grazie al suo intervento personale", ha dichiarato all'emittente televisiva uno dei sette indiani rilasciati. (segue) (Inn)