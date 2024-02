Qatar: caso Dahra Global, graziati e rilasciati i cittadini indiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre la Corte d’appello del Qatar aveva già ridotto le sentenze di condanna a morte a carico degli otto cittadini indiani coinvolti nel caso Dahra Global, relativo alla fornitura di servizi per le forze armate e le agenzie di sicurezza qatariote. Il ministero degli Esteri indiano aveva affermato in quell'occasione di essere in attesa di dettagli in merito al pronunciamento. “Il nostro ambasciatore in Qatar e altri funzionari erano presenti nella corte d’appello assieme a familiari” dei cittadini indiani condannati, affermava una nota ministeriale, che ribadiva l’impegno del governo indiano a fornire assistenza consolare e legale ai propri concittadini. “A causa della natura confidenziale e sensibile delle procedure di questo caso, non sarebbe appropriato formulare ulteriori commenti in questo momento”, concludeva la nota. (segue) (Inn)