Qatar: caso Dahra Global, graziati e rilasciati i cittadini indiani (3)

- Alla fine di novembre un tribunale del Qatar aveva ammesso il ricorso presentato dal governo dell’India contro la condanna a morte di otto suoi cittadini. Né le accuse contro gli imputati né la sentenza sono state ancora rese pubbliche dalle autorità del Paese del Golfo Persico. La condanna risale al 26 ottobre. Gli otto cittadini indiani, già in servizio nella Marina militare, lavoravano per la compagnia Dahra Global Technologies and Consultancy Services, fornitrice di servizi per le forze armate e le agenzie di sicurezza qatariote, e sono stati arrestati a Doha il 30 agosto del 2022. Tra i condannati ci sono gli ex ufficiali Navtej Singh Gill, Birendra Kumar Verma, Saurabh Vasisht, Amit Nagpal, Purnendu Tiwari, Sugunakar Pakala, Sanjeev Gupta e l’ex marinaio Ragesh. (Inn)