Usa: Biden condanna dichiarazioni di Trump sulla Nato, "mette a rischio gli alleati"

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato le "orrende e pericolose" dichiarazioni del suo predecessore Donald Trump in merito ai Paesi membri della Nato, accusando l'ex presidente degli Stati Uniti di voler dare al presidente russo Vladimir Putin il "semaforo verde per compiere ulteriori guerre e violenze". Sabato scorso Trump aveva nuovamente accusato i Paesi della Nato di non destinare abbastanza risorse alla propria difesa e sicurezza, e di fare troppo affidamento sugli Stati Uniti. "L'ammissione di Donald Trump che intende dare via libera a Putin (...) per continuare il suo brutale assalto contro l'Ucraina libera, ed espandere la sua aggressione contro i cittadini della Polonia e degli Stati Baltici, è orrenda e pericolosa", afferma una nota del presidente. (segue) (Was)