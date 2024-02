Usa: Biden debutta su TikTok, "Lol, hey gente!" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TikTok, piattaforma di social media cinese per la condivisione di brevi clip video, assai popolare tra i più giovani, è ritenuto negli Usa un potenziale strumento di spionaggio e propaganda della Cina, tanto che diversi Stati Usa ne hanno bandito l'installazione sugli apparecchi elettronici pubblici, e che parte della politica Usa ne chiede con insistenza la messa al bando a livello federale. Ad oggi utilizza TikTok circa una decina di parlamentari del Partito democratico. Prima d'ora la Casa Bianca ha già fatto uso del social media, ad esempio per diffondere messaggi in merito al Covid-19 o alla guerra in Ucraina. La decisione della campagna presidenziale di Biden di sbarcare sul social media evidenzia uno sforzo teso a conquistare la componente più giovane dell'elettorato, proprio mentre nel Paese crescono i dubbi in merito alla lucidità del presidente 81enne, reduce da una serie di gaffe nel corso di discorsi ed eventi pubblici.the hill; https://thehill.com/homenews/campaign/4462234-biden-joins-tiktok-with-video-captioned-lol-hey-guys/ (Was)