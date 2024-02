Usa: Trump esclude che Taylor Swift possa sostenere il presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha escluso che l'icona della musica pop Taylor Swift possa appoggiare pubblicamente il presidente Joe Biden, come già fece in occasione delle elezioni nel 2020. "Ho firmato e sono responsabile della Legge sulla modernizzazione della musica che ha giovato a Taylor Swift e a tutti gli altri artisti musicali. Joe Biden non ha fatto nulla per Taylor, e non lo farà mai", ha scritto Trump ieri sul suo social media Truth Social. "Non è pensabile che (Swift) possa appoggiare il disonesto Joe Biden, il presidente peggiore e più corrotto nella storia del Paese, ed essere ingrata nei confronti dell'uomo che le ha consentito di fare così tanti soldi. Tra l'altro - ha proseguito Trump - mi piace il suo ragazzo, Travis (la stella del football americano Travis Kelce), non importa se è un progressista, e se probabilmente non mi può sopportare", ha scritto l'ex presidente. Trump ha fatto riferimento a un disegno di legge che firmò da presidente nel 2018, ritenuto una svolta per l'industria musicale, specie per quanto riguarda le questioni inerenti il copyright. (segue) (Was)