Usa: Trump esclude che Taylor Swift possa sostenere il presidente Biden (2)

- Taylor Swift è davvero parte della strategia studiata dalla campagna elettorale del presidente Usa Joe Biden in vista delle prossime elezioni presidenziali, in programma a novembre. E' quanto emerge da un recente articolo del quotidiano "New York Times", secondo cui i collaboratori di Biden stanno accelerando gli sforzi per contrastare l'ascesa dell'ex presidente Donald Trump, che sembra già veleggiare verso una vittoria incontrastata alle primarie presidenziali del Partito repubblicano. Secondo il "New York Times", la campagna di Biden intende imperniare la propria strategia comunicativa proprio sugli attacchi contro Trump, facendo leva anche sui numerosi problemi giudiziari dell'ex presidente. Per compensare i limiti del presidente in carica sui piani comunicativo, dell'immagine e delle energie fisiche, la campagna elettorale di Biden sta stilando secondo il quotidiano "una lista di potenziali sostituti" che include numerosi volti noti: "da funzionari eletti a influencer dei social media, sino all'endorsement più ambito: quello della superstar globale Taylor Swift". (segue) (Was)