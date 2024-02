Usa: Trump esclude che Taylor Swift possa sostenere il presidente Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della campagna di Biden - scrive il quotidiano - è di far salire il presidente sul palco di uno dei concerti del tour che Swift terrà negli Usa il prossimo autunno, proprio a ridosso delle elezioni presidenziali. Non sembrano dunque del tutto infondate le "teorie del complotto" circolate nelle scorse settimane tra i media e gli elettori conservatori, secondo cui l'icona statunitense del pop è stata reclutata dai Democratici come parte di una "operazione psicologica" tesa a influenzare gli elettori statunitensi più giovani in vista delle elezioni presidenziali. Tali teorie erano state innescate dal recente annuncio di un partenariato tra Swift e dell’organizzazione progressista Vote.org per promuovere la registrazione dei giovani in vista delle elezioni, che però era stata presentata dalla diretta interessata come una iniziativa del tutto apartitica. (segue) (Was)