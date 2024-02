Usa: Trump esclude che Taylor Swift possa sostenere il presidente Biden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Times" evidenzia che l'endorsement di Swift al presidente Biden, che replicherebbe quello concessogli dalla cantante nel 2020, avrebbe effetti potenzialmente enormi: Swift conta 279 milioni di seguaci su Instagram, e un suo singolo post sui social media, lo scorso anno, ha convinto 35mila persone a iscriversi al Partito democratico. Di recente Swift ha stretto una relazione assai pubblicizzata con una stella del football americano, che le consentirebbe di fare da "ambasciatrice" per i Democratici tra una componente dell'elettorato Usa che è solitamente appannaggio del Partito repubblicano. Tra i più entusiasti sostenitori del coinvolgimento di Swift nella campagna presidenziale democratica figura il governatore della California Gavin Newsom, che in molti pensano possa addirittura sostituire a sorpresa Biden come prossimo candidato democratico alla Casa Bianca, o assumere tale ruolo alle successive elezioni presidenziali. (Was)