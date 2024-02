Energia: Aie pronta a discutere adesione dell'India e aprire ufficio a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) si prepara ad avviare discussioni ufficiali per l'adesione dell'India all'organizzazione. Lo riferiscono fonti informate citate dal quotidiano "Nikkei", che sottolinea come l'Aie stia cercando di rafforzare la cooperazione in Asia per stabilizzare le forniture energetiche e affrontare il cambiamento climatico. L'agenzia sta inoltre preparando l'apertura del suo primo ufficio regionale a Singapore entro la fine di quest'anno, come base per rafforzare i legami con Paesi asiatici non membri tra cui l'Indonesia. Il focus sull'Asia avviene mentre la regione diventa il centro del consumo energetico globale. Stando al quotidiano, l'Aie punta a raggiungere un accordo per avviare i colloqui di adesione dell'India durante la prossima riunione ministeriale a Parigi, in programma questa settimana. (segue) (Git)