Energia: Aie pronta a discutere adesione dell'India e aprire ufficio a Singapore (2)

- L'Aie conta ad oggi 31 membri, perlopiù Paesi occidentali come gli Stati Uniti e gli Stati europei. I soli membri asiatici a pieno titolo sono Giappone e Corea del Sud. Per garantire forniture energetiche stabili, i membri dell'Aie sono tenuti ad accumulare riserve di petrolio equivalenti a 90 giorni di importazioni. L'aggiunta dell'India, un grande consumatore di petrolio, potrebbe migliorare la capacità del gruppo di rispondere alle crisi energetiche. L'adesione dell'India contribuirebbe anche alle misure contro il cambiamento climatico, come la transizione alle energie rinnovabili: negli ultimi anni l'Aie ha assunto infatti un ruolo chiave nella promozione della decarbonizzazione del settore energetico. (segue) (Git)