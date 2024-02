Energia: Aie pronta a discutere adesione dell'India e aprire ufficio a Singapore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre, l'agenzia ha raccomandato di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, teso a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi sopra le medie preindustriali. L'accordo è stato sottoscritto dai Paesi che hanno preso parte alla conferenza climatica annuale delle Nazioni Unite (Cop28) a dicembre. L'India, insieme a Singapore, l'Indonesia e diversi altri Paesi, figura già nella lista dei paesi Partner all'Aie, legati all'agenzia da varie forme di partecipazione e cooperazione. L'Aie ha costituito un "partenariato strategico" con New Delhi nel 2021, e Nuova Delhi ha inviato una lettera all'agenzia chiedendo di avviare i colloqui per la piena adesione. (Git)