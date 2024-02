Giappone: utile settore manifatturiero in crescita del 21 per cento tra aprile e dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto aggregato delle principali aziende manifatturiere giapponesi quotate in borsa è cresciuto del 21 per cento su base annua nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2023, per effetto degli aumenti dei prezzi e delle vendite di auto e macchinari sostenute dalla domanda degli Stati Uniti. L'utile netto totale di 285 aziende manifatturiere giapponesi nel mercato primario della borsa di Tokyo è ammontato a 12.210 miliardi di yen (82,4 miliardi di dollari: si tratta della crescita più sostenuta dopo quella del 44 per cento registrata nel 2017, escludendo il balzo del 98 per cento registrato nel 2021 all'uscita dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Git)