Giappone: utile settore manifatturiero in crescita del 21 per cento tra aprile e dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria dell'auto, che si è ripresa dalla carenza di semiconduttori, è stata il principale motore di crescita degli utili nel settore manifatturiero: gli utili dei costruttori di auto e relativi componenti sono aumentati del 95 per cento a 4.550 miliardi di yen, una cifra pari a circa il 40 per cento del totale nel comparto manifatturiero. L'utile netto di Toyota Motor, in particolare, è aumentato di 2,1 volte a 3.950 miliardi di yen, grazie soprattutto alle vendite nel Nord America. L'industria dei macchinari ha registrato a sua volta un ottimo risultato, con un incremento dell'utile pari al 33 per cento su base annua. (segue) (Git)