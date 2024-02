Giappone: utile settore manifatturiero in crescita del 21 per cento tra aprile e dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone prosegue la ripresa dalle ricadute della pandemia di Covid-19. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi), in un comunicato diffuso la scorsa settimana a conclusione dell'annuale missione nel Paese asiatico ai sensi dell'Art. 4 dello statuto del Fondo. "Inizialmente trainata da fattori legati ai prezzi d'importazione, l'inflazione è sempre più guidata dalla domanda, con lo scompenso produttivo ormai chiuso e una crescente carenza di forza lavoro", afferma il comunicato. Nel breve termine, il Giappone dovrebbe concentrarsi "sull'irrigidimento della politica fiscale e il ridimensionamento della politica monetaria non convenzionale, mantenendo al contempo la stabilità finanziaria". Nel medio termine, invece, la priorità "è la ricostruzione di margini fiscali, il rafforzamento del quadro fiscale, e l'adozione di riforma strutturali avanzate, prima tra tutta la riforma del mercato del lavoro". Secondo il Fondo monetario, il Giappone ha conseguito lo scorso anno una crescita reale del Pil pari all'1,9 per cento, mentre quest'anno la crescita dovrebbe rallentare all'un per cento. (Git)