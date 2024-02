Indo-Pacifico: ministra Esteri giapponese Kamikawa incontra omologhi Paesi insulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e i Paesi insulari del Pacifico confermeranno l'impegno reciproco a cooperare per mantenere un ordine marittimo libero e aperto durante una riunione dei ministri degli Esteri in programma oggi nella Repubblica delle Figi, con Tokyo che mira a contrastare l'aumento dell'influenza cinese nella regione. La ministeriale in programma a Suva, capitale delle Figi, ha lo scopo di gettare le basi in vista del decimo Vertice dei leader delle Isole del Pacifico previsto a Tokyo il prossimo luglio. Il Giappone ha ospitato il summit ogni tre anni a partire dal 1997. La ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa, in visita nella regione in questi giorni, discuterà oggi con gli omologhi dei 18 Paesi membri del Forum delle Isole del Pacifico anche altre questioni, come il cambiamento climatico e lo scarico nell'Oceano pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. (segue) (Git)