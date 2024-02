Indo-Pacifico: ministra Esteri giapponese Kamikawa incontra omologhi Paesi insulari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese considera il suo partenariato con i Paesi della regione cruciale per mantenere un Indo-Pacifico libero e aperto nel contesto di un aumento dell'assertività marittima e del peso economico della Cina. Tokyo assiste le piccole nazioni e territori in settori che vanno dallo sviluppo economico al cambiamento climatico e alla resilienza ai disastri naturali. Un segnale delle dinamiche in atto nella regione è giunto il mese scorso, quando Nauru ha interrotto i legami con Taiwan a favore della Cina continentale, affermando di non riconoscere più l'isola democratica autogovernata come "un Paese separato", ma piuttosto come "parte inalienabile del territorio cinese". Iniziative analoghe sono state intraprese nel 2019 da Kiribati e dalle Isole Salomone, che nel 2022 hanno firmato un accordo di sicurezza con Pechino. (segue) (Git)