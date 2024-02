Indo-Pacifico: ministra Esteri giapponese Kamikawa incontra omologhi Paesi insulari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende anche rassicurare i Paesi del Pacifico riguardo allo scarico dell'acqua dalla centrale di Fukushima, un processo che Pechino ha fortemente contrastato sin dall'inizio, nell'agosto dello scorso anno. Il Giappone intende ribadire che il processo di scarico, che si protrarrà per circa 30 anni fino alla dismissione della centrale nucleare, sarà attuato in sicurezza in conformità agli standard internazionali pertinenti. Il Forum delle Isole del Pacifico è composto da Australia, Isole Cook, Micronesia, Figi, Kiribati, Isole Marshall, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, e dai territori d'oltremare della Francia, Nuova Caledonia e Polinesia Francese. (Git)