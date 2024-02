Germania: ministro Finanze Lindner critica governo, non emana prevedibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha criticato lo stesso governo di cui è parte, affermando che “non emana prevedibilità” ed è “molto impopolare”. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che le altre forze di maggioranza, ossia Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Verdi, continuano a chiedere tasse più alte e nuovo debito. Al riguardo, Lindner ha evidenziato: “Credo che sia un problema. È un governo che comunica sempre in modo diverso e non emana prevedibilità. Tutti ne soffrono”. La coalizione formata da Spd, Verdi e Fdp deve trarne le conseguenze. Secondo il ministro delle Finanze, prima della pausa estiva dei lavori del Bundestag, tutti e tre i partiti devono capire se ripristineranno la “prevedibilità” dell'esecutivo, attualmente “molto impopolare”. Lo scarso apprezzamento del governo si riflette sulla Fdp, in profonda crisi nei sondaggi. In particolare, la formazione guidata da Lindner è al 4 per cento, ossia un punto al di sotto della soglia di sbarramento per l'accesso al parlamento federale. Allo stesso tempo, la popolarità del presidente dei liberaldemocratici è a -1,1 su una scala da +5 a -5. Secondo il ministro delle Finanze, la soluzione per recuperare consensi è “fare un buon lavoro” per la Germania. (Geb)