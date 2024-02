Business news: Bolivia, a gennaio inflazione all'1,86 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha iniziato il 2024 con un’inflazione dell'1,86 per cento su anno e dello 0,08 per cento su mese. Lo ha riferito l’istituto di statistica nazionale (Ine), segnalando che rispetto a dicembre, a influire maggiormente sono stati prodotti alimentari come cipolle e carote, ma anche cartoleria, istruzione e telefoni cellulari. Il Paese aveva chiuso il 2023 con un’inflazione del 2,1 per cento su anno, rispetto al 3,12 per cento su anno del 2022. A dicembre 2023, l’inflazione aveva registrato un aumento dello 0,63 per cento su mese. La Bolivia si conferma come uno dei Paesi della regione con l'inflazione meno pronunciata. (Brs)