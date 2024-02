Business news: Argentina, aumento del prezzo dei trasporti di oltre il 200 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei trasporti in Argentina sono aumentati da mercoledì 7 febbraio di oltre il 200 per cento, per effetto del taglio dei sussidi voluto dall’esecutivo. Lo ha comunicato il ministro dei Trasporti, pubblicando un aggiornamento in gazzetta ufficiale. Il prezzo minimo degli autobus aumenterà del 250 per cento, arrivando a 270 peso (0,33 dollari). Quello dei treni aumenterà, in base alle tratte e alle tariffe, dal 169 al 247 per cento, arrivando a costare almeno 130 peso (0,16 dollari). (Abu)