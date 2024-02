Business news: debito pubblico Brasile sale al 74,3 per cento del Pil nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, il debito pubblico lordo del Brasile è salito al 74,3 per cento del prodotto interno lordo (Pil), un aumento di 2,66 punti percentuali rispetto all'anno precedente, quando si era attestato al 71,68 per cento del Pil. Lo ha reso noto la Banca centrale (Bc) in un rapporto pubblicato il 7 febbraio. Il debito lordo del governo federale (Dbgg) comprende il governo federale, l'Istituto di previdenza sociale brasiliano (Inss) e i governi statali e municipali. In valori nominali, il debito pubblico brasiliano corrisponde ora a 8,1 trilioni di reais (circa 1,5 trilioni di euro). (Brs)