Venezuela: procura generale conferma, direttrice ong in arresto perché legata a tentativo omicidio Maduro (3)

- Il 15 gennaio, presentando in Parlamento il bilancio politico del 2023, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha parlato di cinque presunti piani per ucciderlo o rimuoverlo dal potere, in base a una strategia elaborata dalle "elite" (il modo in cui vengono spesso identificati gli oppositori, perché lontani dallo spirito popolare) presenti a Bogotà, capitale della Colombia, Madrid, capitale della Spagna e Miami (Usa), tradizionale rifugio degli esuli dei governi comunisti. Complotti organizzati con la collaborazione di entità statunitensi come la Cia o l'ufficio anti-droga Dea. Tre giorni dopo, nel corso di una riunione con gli alti vertici militari, Maduro sollecitava l'attivazione del piano "Furia Bolivariana", per sconfiggere le trame golpiste. Un operativo che, tra le altre cose, porta autorità civili e militari a denunciare e agire attivamente per intercettare chiunque attenti alla sovranità nazionale. "Se un giorno i fascisti mi volessero danneggiare, fare un attentato, lascio nelle mani del popolo la possibilità di fare ciò che è necessario per ripristinare la giustizia e la pace in Venezuela. Di attivare la Furia Bolivariana", ha detto da ultimo Maduro. (segue) (Res)