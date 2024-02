Business news: Banca nazionale sviluppo Brasile finanzia 93,5 milioni di euro ad azienda di servizi areonautici Embraer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo economico del Brasile (Bndes) finanzierà con 500 milioni di reais (circa 93,5 milioni di euro) l'azienda di servizi aeronautici brasiliana Embraer. Secondo quanto riportato in nota pubblicata dal Bndes, le risorse saranno destinate a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per nuovi prodotti e tecnologie. "Il significativo investimento di Bndes nel piano di Embraer riflette il nostro impegno per l'innovazione e la competitività nel settore aerospaziale nazionale, stimolando la ricerca nel Paese su temi cruciali come le emissioni zero e l'intelligenza artificiale" ha dichiarato il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante. Le iniziative verranno implementate in Brasile e "si concentrano su quattro temi prioritari: emissioni zero, intelligenza artificiale e scienza dei dati, industria 4.0 e competitività della fusoliera", si legge nella nota. (Brs)