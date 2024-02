Business news: Cile, a gennaio inflazione cresce del 3,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'Indice dei prezzi al consumo del Cile (Ipc) è cresciuto del 3,8 per cento su base annua. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). L'Ipc ha registrato una variazione mensile dello 0,7 per cento rispetto a dicembre. Tra i comparti con aumenti nei prezzi spiccano alimenti e bevande analcoliche (1 per cento) e alloggio e servizi basici (1,2 per cento). "Tra le voci che hanno registrato una diminuzione mensile dei prezzi spicca quella del trasporto (-1,6 per cento)", spiega l'organismo. (Abu)