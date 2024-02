Business news: El Salvador, turismo internazionale genera entrate per 281 milioni di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo internazionale a El Salvador ha generato entrate per 281 milioni di dollari a gennaio, un valore superiore del quattro per cento rispetto a un anno fa. Lo riporta una nota del governo. Nel mese di gennaio il Paese ha registrato un afflusso di 351 mila turisti, per un valore di 281 milioni di dollari. Secondo la nota, ogni turista spende in media mille dollari. La maggioranza dei turisti proviene dagli Stati Uniti, seguiti da Guatemala e Honduras. L’Istituto nazionale del turismo (Istu) ha previsto, per l'intero 2024, l’arrivo di 3,8 milioni di visitatori internazionali, il 12 per cento in più dell’anno passato. (Mec)