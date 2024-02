Imprese: Moratti cedono 35 per cento a Vitol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I membri della famiglia Moratti stipulano un accordo relativo alla vendita di circa il 35 per cento di Saras a Vitol Potenziali azioni aggiuntive disponibili per effetto del contratto derivato di "funded collar" di ACM Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. e Vitol B.V., società con in Olanda hanno stipulato un contratto di compravendita in base al quale la Famiglia Moratti si è impegnata a cedere a Vitol, azioni di Saras S.p.A. che rappresentano circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, ad un prezzo pari a 1,75 euro per azione. Ai sensi dello SPA e subordinatamente al verificarsi di determinate circostanze ivi previste, "ACM si è impegnata a vendere a Vitol le eventuali azioni di Saras che ACM potrebbe ricevere sulla base dell'esistente contratto derivato di funded collar, avente ad oggetto circa il 5 per cento del capitale azionario di Saras. Nel caso in cui venga deliberato e distribuito un dividendo da parte di Saras prima della data di completamento dell'Operazione, il Prezzo per Azione sarà ridotto di conseguenza.Il completamento dell'Operazione è esclusivamente subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie" si legge in una nota.