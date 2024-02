Business news: governo Ecuador, parassita trovato in Russia non è tipico delle coltivazioni del banano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ecuador ha comunicato alla Russia che la “mosca jorobada” non è un parassita tipico del banano e non ne colpisce le coltivazioni. Lo ha reso noto un comunicato dell’agenzia di controlli fitosanitari del Paese (Agrocalidad), dopo che il corrispettivo russo ha sospeso l’importazione di banane coltivate in Ecuador per il rilevamento dell’insetto parassita, a scapito di cinque esportatori ecuadoriani di frutta. “Ad oggi non abbiamo ricevuto segnalazioni nel territorio nazionale e dei 13 mila invii in Russia, solo nello 0,3 per cento è stato ritrovato il parassita”, si legge in un comunicato di Agrocalidad, che sottolinea: “La quantità non è tale da costituire un rischio”. L’Agenzia ha prodotto una risposta “tecnica” da inviare per via diplomatica all’agenzia russa. La stessa decisione di divieto viene applicata dal 9 febbraio anche per alcuni fiori esportati dall'Ecuador. La Russia ha introdotto la sospensione delle importazioni a seguito della decisione della leadership dell'Ecuador di scambiare vecchie attrezzature militari sovietiche con armamenti statunitensi di nuova generazione per un valore stimato di 185 milioni di euro. (Brs)