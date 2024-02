© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa al convegno “Chirurgia oculista: il Lazio tra le eccellenze mondiali”. Ariccia, ospedale dei Castelli, via Nettunense Km 11.5. (ore 15)- La vicepresidente Roberta Angelilli partecipa alle celebrazioni per il 50esimo anniversario di Aeroporti di Roma. Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci T3 partenze (ore 10:20)- L’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, partecipa al convegno “Chirurgia oculista: il Lazio tra le eccellenze mondiali”. Ariccia, ospedale dei Castelli, via Nettunense Km 11.5 (ore 15) (segue) (Rer)