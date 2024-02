Usa: Austin di nuovo ricoverato per un problema alla vescica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è stato ricoverato di nuovo in ospedale per un problema alla vescica, questo pomeriggio. Lo ha detto in una nota il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, aggiungendo che Austin rimarrà in servizio durante il ricovero. La sua vice, Kathleen Hicks, è comunque pronta ad assumere le sue funzioni, qualora dovesse essere necessario. Il segretario è stato ricoverato all’ospedale militare Walter Reed, e da li “continuerà ad avere accesso ai sistemi di comunicazione classificati e non classificati necessari per adempiere ai suoi doveri”. Il Pentagono ha notificato il ricovero al Congresso e alla Casa Bianca. (Was)