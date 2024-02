© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Argentina nel 2024 dovrebbe contrarsi del 2,3 per cento per poi crescere del 2,6 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle previsioni intermedie pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il dato per l'anno in corso risulta in calo di un punto percentuale sulle previsioni di novembre 2023, mentre per il 2025 la stima è aumentata di 0,7 punti. (Frp)