Business news: Banca centrale Brasile, possibile proseguire in tagli al tasso di sconto

- Se si conferma l'attuale scenario economico, la Banca centrale del Brasile (Bc) potrebbe continuare a tagliare il tasso di sconto, fissato all'11,25 per cento a gennaio. Lo si legge nella nota della riunione del Comitato di politica monetaria, tenuta a fine gennaio. "Se lo scenario atteso sarà confermato, i membri del Comitato prevedono all'unanimità una riduzione della stessa entità nelle prossime riunioni e valutano che questo sia il ritmo adeguato per mantenere la politica monetaria restrittiva necessaria al processo disinflazionistico", si legge nel testo del Comitato di politica monetaria (Copom) della Banca centrale brasiliana. Durante la riunione si è tagliata per la quinta volta di 50 punti base il tasso di interesse, portandolo dall'11,75 all'11,25 per cento. La Bc aveva portato il tasso Selic all'11,75 per cento durante l'ultima riunione del comitato, tenutasi il 13 dicembre, raggiungendo il valore più basso da maggio 2022, quando era allo stesso livello. Il Copom ha iniziato a tagliare il tasso Selic ad agosto dello scorso anno, con il calo dell'inflazione. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2024 è del tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Brs)