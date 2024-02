Business news: Venezuela, inflazione gennaio al 121 per cento su anno e +4,2 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'indice dei prezzi al consumo in Venezuela è cresciuto dl 4,2 per cento su mese e del 121 per cento su anno. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelano delle finanze (Ovf), accreditato istituto indipendente di studi economici, in un rapporto. Pur in calo rispetto al 199,3 per cento su anno registrato a dicembre, spiegano gli analisti, le cifre "testimoniano il persistere di una tendenza inflazionistica che ha danneggiato il Paese negli ultimi anni". Il dato, fa sapere Ovf, riflette in gran parte l'aumento dei prezzi registrato nell'area metropolitana di Caracas (+4,5 per cento su mese) e nello Stato nord-orientale di Anzoategui (+5,5 per cento). "Tra gli aspetti più rilevanti", si legge nel rapporto, ci sono gli incrementi nel comparto comunicazione: +31 per cento nelle tariffe di telefonia cellulare, +25 per cento in quelle dei telefoni fissi. (Vec)