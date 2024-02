Venezuela: procura generale conferma, direttrice ong in arresto perché legata a tentativo omicidio Maduro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni dopo il Procuratore generale, Tarek William Saab, annunciava una serie di ordini di arresto nei confronti di persone ritenute coinvolte nei piani "golpisti". Nel mirino della pubblica accusa, tra gli altri, la nota attivista dei diritti umani, Tamara Suju, oggi in esilio, la giornalista Sebastiana Barraez, e Anyelo Colima, militare in congedo, ora a Miami. Presentando la misura, Saab ha insistito sull'ultimo dei presunti piani sovversivi, un "golpe" sventato che si sarebbe dovuto svolgere nella notte di capodanno. Oggi, il ministero della Difesa pubblica la lista di ben 33 militari - un generale, di divisione, due colonnelli, sei tenenti colonnello, nove maggiori, due capitani, sei primi tenenti, sette sergenti - "coinvolti in cospirazioni" e pianificazioni di "azioni criminali e terroristiche contro il governo legittimo". L'ordine di arresto per questi "traditori della patria", oltre che portare a conseguenze penali, va anche inteso con il valore di "esempio", si legge nella nota. (Res)