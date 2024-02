Business news: aziende statali Brasile chiudono 2023 con deficit di 425 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statali del Brasile hanno chiuso il 2023 con un deficit pari a 2,26 miliardi di reais (circa 425 milioni di euro), il peggior risultato dal 2015. Lo ha reso noto la Banca centrale brasiliana (Bc) in un rapporto. I dati riguardano le aziende statali federali, escluse la petrolifera Petrobras e la compagnia di elettricità Eletrobras, visto che presentano caratteristiche specifiche "come le regole di governo societario, simili a quelle delle società private quotate in borsa", secondo quanto riportato dai media brasiliani. I risultati sono stati presentati insieme a quelli che riguardano il deficit del settore pubblico consolidato, che nel 2023 ha registrato un buco di 249 miliardi di reais (circa 46 miliardi di euro), il peggior risultato dal 2020. Il settore pubblico consolidato è composto da unione, stati, municipi e aziende statali. (Brb)