Business news: Ecuador, parlamento ratifica accordo commerciale con Cina

- Il parlamento dell'Ecuador ha ratificato mercoledì 7 febbraio l'accordo commerciale con la Cina, firmato a maggio 2023 dai rispettivi governi. Il via libera, arrivato con 76 voti favorevoli su 137, rende l'Ecuador il quarto Paese dell'America latina a disporre dello strumento con Pechino, dopo Cile, Costa Rica e Perù. Attualmente la Cina è il secondo socio commerciale dell'Ecuador, dopo gli Stati Uniti, e il primo mercato delle esportazioni non petrolifere. Il testo approvato ieri, una volta a regime, consentirà 99,6 per cento dei beni e servizi destinati al mercato cinese di godere di privilegi commerciali, con l'eliminazione immediata o graduale dei dazi. I dati elaborati dalla Banca centrale ecuadoriana segnalano che da gennaio a novembre 2023, la bilancia commerciale con la Cina è stata in attivo: il Paese andino ha esportato merci per un valore di 5,29 miliardi di dollari, contro i 4,74 miliardi di dollari delle importazioni. Un surplus di 544 milioni di dollari che segue quello registrato nel 2022, pari a 237 milioni di dollari. Una dinamica che si è sensibilmente modificata nel tempo: nel 2013 la bilancia commerciale era decisamente a favore della Cina, con 2,7 miliardi di dollari di attivo. (Brs)