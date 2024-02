Business news: Nicaragua, nel 2023 rimesse per 4,6 miliardi di dollari pari a 29,7 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 le rimesse del Nicaragua hanno raggiunto un valore di 4,6 miliardi di dollari, pari al 29,7 per cento del prodotto interno lordo. Lo ha reso noto la Banca centrale (Bc) del Paese, sottolineando che si è verificato un aumento del 44,5 per cento rispetto al valore del 2022. La maggior parte delle rimesse proviene dagli Stati Uniti (82,4 per cento), seguiti da Costa Rica (7,1 per cento) e Spagna (5,9 per cento). (Mec)