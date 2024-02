Business news: El Salvador, da Bid 84 milioni di dollari per attività portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha stanziato 84 milioni di dollari per lo sviluppo del commercio portuale a El Salvador. Scopo del finanziamento è agevolare importazioni ed esportazioni, utilizzando strumenti tecnologici per velocizzare la durata delle operazioni nel porto industriale di Acajutla, principale infrastruttura marittima del Paese. La digitalizzazione verrà utilizzata anche per rendere più efficienti i controlli doganali. I finanziamenti sono inoltre diretti a migliorare la gestione istituzionale e tecnica del porto, assicurando assistenza alla Commissione esecutiva portuale (Cepa). (Mec)