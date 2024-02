Egitto: direttrice Fmi, Paese si muova affinché sia mercato a determinare tasso di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha dichiarato che l'Egitto deve muoversi affinché sia il mercato a determinare il tasso di cambio. In un'intervista all'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya", a margine del Forum fiscale arabo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la direttrice ha aggiunto che l'ultima visita della delegazione dell'Fmi al Cairo "ha avuto successo e l’accordo è relativamente vicino". Durante una conferenza stampa, inoltre, Georgieva ha affermato che gli shock esterni hanno costretto l’Egitto ad adottare misure forti per ricostruire la sua economia, aggiungendo che l'Fmi “considera la capacità dell’Egitto di ridurre l’inflazione come una priorità nel nostro programma. Stiamo esaminando come l'Egitto possa essere più flessibile". La direttrice del Fondo ha sottolineato come un tasso di cambio flessibile porta stabilità al paese, evidenziando l’obiettivo di proteggere il Paese nordafricano dall’inflazione e salvaguardare i vulnerabili e la classe media. "È importante ripristinare in modo completo e più resiliente la capacità economica: ci concentriamo sul settore privato come fonte di crescita che contribuisce alla creazione di posti di lavoro", ha affermato Georgieva. In un'altra intervista all'emittente di proprietà saudita “Asharq News”, Georgieva ha anche sottolineato che ci sarà un aumento “significativo" del sostegno dell'Fmi all’Egitto. (Cae)