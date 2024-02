© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile nel 2024 dovrebbe crescere dell'1,8 per cento per poi salire al 2 per cento nel 2025. È quanto emerge dalle previsioni intermedie pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che restano invariate rispetto a quelle di novembre. (Frp)