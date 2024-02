Roma: identificato l'uomo sbranato da rottweiler, proprietari rischiano omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- E' stato identificato l'uomo ucciso sbranato da tre rottweiler, mentre faceva jogging nei boschi di Manziana, vicino Roma. Si tratta di Paolo Pasqualini di 39 anni. A identificare il corpo sono stati i Carabinieri che hanno rintracciato anche i proprietari dei cani. Il 39enne avrebbe provato inutilmente a difendersi come dimostrerebbero le numerose ferite sul corpo della vittima e, in particolare, sulle braccia. L’uomo è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. I cani, che lo hanno aggredito, scappati da un’abitazione non lontana dal punto in cui è stato ritrovato il 39enne, sono stati catturati. A quanto si apprende, nei prossimi giorni i Carabinieri invieranno una prima informativa alla Procura di Civitavecchia che valuterà l'ipotesi di reato, quindi se iscrivere nel registro degli indagati i proprietari per omessa custodia di animali e omicidio colposo. (Rer)