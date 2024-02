Business news: Bolivia firma accordo con Cina per costruzione impianto di zinco ad Oruro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Bolivia e Cina hanno firmato l'accordo che permetterà la costruzione di un'industria per la lavorazione dello zinco nella città sud occidentale di Oruro. Un progetto, ha detto il presidente della Bolivia, Luis Arce, al termine dell'incontro con l'ambasciatore cinese, Wang Liang, che aumenterà le possibilità di sfruttamento dello zinco, sin qui limitata alla sola estrazione del concentrato del minerale. "Smetteremo di esportare materia prima, il minerale concentrato, perché finalmente, avendo il nostro impianto per la raffinazione, potremmo disporre di tutti gli elementi contenuti, come l'oro, l'indio, il cadmio. Tutto materiale da cui oggi i boliviani non ottengono nessun reddito", ha detto Arce. Lo scorso anno la cinese Eximbank aveva concesso a La Paz un credito di 350 milioni di dollari per costruire un impianto di raffinazione dello zinco, con scadenza a venti anni e un interesse al 2 per cento. I lavori, riportano i media boliviani, dovrebbero chiudersi in 34 mesi. A regime, lo stabilimento dovrebbe poter lavorare 150mila tonnellate di concentrato di zinco, per poi ottenere 65mila tonnellate metriche di zinco metallico e altri sottoprodotti. (Brs)